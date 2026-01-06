Городовой / Город / Петербург назвал хиты имён для новорождённых‑2025: смотрим, кто на пьедестале
Опубликовано: 6 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В 2025 году самыми популярными именами для новорождённых в Петербурге стали Анна и Михаил.

В 2025 году среди новорождённых в Санкт-Петербурге наиболее востребованными именами для мальчиков стали Михаил и Александр, а для девочек – Анна и Софья.

На втором плане оказались менее распространённые варианты: среди мальчиков встречались, например, Сино и Юлис, а среди девочек – Аслия и Эрлен.

В группу лидеров у мальчиков также вошли Лев, Максим и Марк, а в Ленинградской области дополнительно популярны Артем, Тимофей и Иван.

Среди новорожденных девочек кроме Анны и Софьи часто выбирали имена Мария, Василиса и Ева. В число наиболее необычных женских имён в Петербурге вошли Мумина, Конул и Закиямох, а мальчикам, кроме Сино, давали имена Нур Ислом, Исроил и Ильмутдин.

Таким образом, жители города и области предпочитают как традиционные, так и редкие имена для своих детей.

Ранее стало известно, что администрация Ленинградской области направила значительные средства на поощрение новорождённых.

На специальные медали для малышей власти выделили 5,4 миллиона рублей. Эта инициатива направлена на поддержку семей в регионе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
