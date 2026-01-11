Городовой / Город / Петербург обскакал Москву: где маленькая квартира съедает крупную зарплату
Петербург обскакал Москву: где маленькая квартира съедает крупную зарплату

Опубликовано: 11 января 2026 15:23
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Средняя арендная плата за жильё в Санкт-Петербурге выросла до 47 тысяч рублей в месяц.

По итогам минувшего года Петербург оказался на первом месте по темпам удорожания аренды жилья среди российских регионов.

К концу декабря средняя ежемесячная плата за съем квартиры в городе превысила 47 тысяч рублей. Рост стоимости за год составил 17,7% — этот показатель стал самым высоким по стране, сообщает ТАСС.

В начале 2025 года снять однокомнатную квартиру можно было за 40 тысяч рублей, а к декабрю за такую же жилплощадь приходилось платить в среднем 47,1 тысячи рублей.

Заметно подорожал наём жилья и в других городах. Так, в Уфе этот показатель вырос с 22,9 до 24,9 тысячи рублей, а в Нижнем Новгороде за тот же период — с 34,6 до 37,3 тысячи рублей.

Некоторые города продемонстрировали обратную динамику. В Ростове-на-Дону стоимость аренды за год уменьшилась на более чем 4 тысячи рублей, с 35 до 30,3 тысячи. Снижение цен также наблюдалось в Челябинске и Краснодаре.

К концу 2025 года общий объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге достиг 9,396 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
