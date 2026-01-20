Городовой / Город / Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Анастасия Волочкова осталась без пенсии: как встречает юбилей знаменитая балерина Город
Волосы укладываю только так, и подруги завидуют: забыла про лак, а эта пенка держит форму лучше, чем заморозки в январе Полезное
«Сухой собачий корм»: чем кормят китайский спецназ - сомнительная закуска, которую я бы не попробовал Полезное
Какое море в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы

Опубликовано: 20 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы
Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы
Global Look Press / Dmitry Chasovitin

В Петербурге 27 января планируется праздничный салют, посвящённый годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает 78.ru.

Согласно полученной информации, от Петропавловской крепости в девять вечера запустят 30 залпов с фейерверком.

18 января 1943 года войска Красной Армии прорвали кольцо блокады, проведя операцию под названием «Искра». Этот день имел большое значение для города и был одним из поворотных моментов в истории Великой Отечественной войны.

В память об этой важной дате 18 января на Ростральных колоннах на Васильевском острове зажглись огни факелов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью