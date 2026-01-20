Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы

В Петербурге 27 января планируется праздничный салют, посвящённый годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает 78.ru.
Согласно полученной информации, от Петропавловской крепости в девять вечера запустят 30 залпов с фейерверком.
18 января 1943 года войска Красной Армии прорвали кольцо блокады, проведя операцию под названием «Искра». Этот день имел большое значение для города и был одним из поворотных моментов в истории Великой Отечественной войны.
В память об этой важной дате 18 января на Ростральных колоннах на Васильевском острове зажглись огни факелов.
