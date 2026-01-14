Городовой / Город / Петербург — пенсионная столица: вошел в топ регионов по числу стариков
Петербург — пенсионная столица: вошел в топ регионов по числу стариков

Опубликовано: 14 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Петербург — пенсионная столица: вошел в топ регионов по числу стариков
Городовой ру

В Санкт-Петербурге в эту группу включены 1,44 миллиона жителей.

Наибольшее количество граждан старшего возраста в стране проживает в Московском регионе и Краснодарском крае. Именно на эти два субъекта приходится 16% от общей численности пенсионеров России. В Москве зарегистрировано около 3 миллионов пенсионеров, включающих как работающих, так и неработающих.

В Московской области этот показатель составляет 1,95 миллиона человек, а Краснодарский край занимает третье место с 1,6 миллиона пенсионеров. В число регионов с высоким количеством получателей пенсий также вошли Санкт-Петербург, где их насчитывается 1,44 миллиона, и Свердловская область с 1,25 миллиона.

В регионах, которые немного уступают по числу пенсионеров, также проживают значительные группы пожилых людей. Так, в Ростовской области их 1,15 миллиона, в Башкортостане — 1,12 миллиона, а в Татарстане — 1,1 миллиона. В Тюменской области пенсионеров более 1 миллиона.

В десятку лидеров по этому показателю входит и Челябинская область, где зарегистрировано 978 тысяч пенсионеров. Однако только два региона страны — Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ — выделяются на фоне остальных особо низким числом пенсионеров: менее 15 тысяч в каждом из них.

Общее количество пенсионеров в России, согласно недавним подсчётам, снизилось — теперь их 40,9 миллиона человек. Из этого числа почти 8 миллионов продолжают трудиться, а остальные 32,9 миллиона живут на пенсию.

Автор:
Юлия Аликова
