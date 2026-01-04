Петербург по следам хмельных рулевых: кого остановят этой ночью?

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января проводится масштабная проверка автомобилистов на состояние опьянения за рулём. Подобные мероприятия завершатся уже сегодня. Полицейские останавливают большое количество водителей, чтобы проверить их на употребление спиртных напитков.
Инспекторы также обращают внимание на другие возможные нарушения. Особое внимание уделяется наличию водительских удостоверений и использованию ремней безопасности. Такие проверки уже стали регулярной практикой.
Представители полиции подчёркивают, что рейды будут продолжаться для повышения безопасности на дорогах.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».