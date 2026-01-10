Петербург побил собственный рекорд: кто и зачем массово открывает бизнес в Северной столице

В 2025 году в Санкт-Петербурге стало больше юридических лиц и предпринимателей. Прирост их общего числа составил почти 3% за год. Этот показатель превысил уровень 2024 года, когда был отмечен рост в размере 2,7%.
Ключевую роль в увеличении числа участников малого и среднего предпринимательства сыграли индивидуальные предприниматели.
Их стало на 7% больше, в то время как количество организаций, наоборот, снизилось на 2%, передает ДП со ссылкой на Налоговую службу.
Среди 389 тысяч записей в городском реестре 58% занимают ИП — это 227 тысяч человек, а 42% представлены юридическими лицами, или 162 тысячи организаций.
В среднем за 2025 год предприятия и предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса обеспечили занятость для 1,043 миллиона петербуржцев. Это на 8,5 тысячи рабочих мест больше, чем в прошлом году. Дополнительно за год число самозанятых возросло на 18% и достигло 943 тысяч человек.
Около пятидесяти компаний города решили не повышать сотрудникам оплату труда до минимального размера, установленного на законодательном уровне.
Такая информация ранее была подтверждена профильными изданиями. Среди обсуждаемых тем в социальных сетях эти решения вызвали активное обсуждение.
