Петербург под тотальным оком: камера в каждом дворе уже в этом году

В Санкт-Петербурге в 2024 году стартовало обновление комплекса видеонаблюдения «Безопасный город».

Одной из ключевых новинок стало подключение камер к искусственному интеллекту, что позволит быстрее фиксировать и передавать сведения о нарушениях в благоустройстве дворов соответствующим организациям.

Система теперь самостоятельно распознаёт такие случаи и уведомляет ответственных лиц.

На сегодняшний день к новому комплексу уже подключено 20 тысяч камер в Петроградском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах.

В этом году намерены увеличить число камер до 80 тысяч, охватив все 18 районов города. Такой масштаб позволяет обеспечить постоянный контроль за состоянием дворов и реагировать на инциденты оперативно.

ГАТИ ведёт интеграцию данных с камер в систему на основе нейросетей под названием «Городовой», что расширяет её возможности.

Применение новых технологий, по оценке специалистов, повышает эффективность работы и минимизирует время реакции на поступающие замечания.

В результате взаимодействия с искусственным интеллектом существенно увеличилось количество выявленных проблем.

Например, за 2025 год система обнаружила в городе свыше двух тысяч случаев нарушений.

Обновлённая система видеонаблюдения станет главным инструментом для поддержания чистоты и порядка во дворах Санкт-Петербурга.

