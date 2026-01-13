Петербург удостоился необычной чести: где живут самые воспитанные и... разговорчивые россияне?

В преддверии Международного дня «спасибо», отмечаемого ежегодно 11 января, Сбер и Аналитический центр НАФИ провели широкомасштабное исследование. Одной из главных целей стало создание специального показателя, который отражает, насколько часто жители крупнейших городов России выражают признательность друг другу и насколько они готовы делать это регулярно. По результатам, наиболее высокий уровень культуры благодарности отмечен в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Москве.

Проведённый опрос свидетельствует о том, что в стране сложилась устойчивая традиция благодарить — почти каждый второй участник, 92% опрошенных, всегда готов выразить признательность при необходимости. Более половины россиян (64%) заявили, что сталкиваются с проявлениями благодарности несколько раз в неделю или ежедневно. В семейных кругах взаимное выражение слов признательности поддерживают 81% респондентов.

Жители северной столицы отмечают, что уровень вежливости в их населённом пункте выше общероссийского (так считают 53% участников опроса). В Москве норма говорить «спасибо» за любую, даже незначительную услугу поддерживается 84% москвичей. А в Самаре большинство (92%) считают привычным отвечать благодарностью на похвалу или комплимент.

Традиция выражать признательность распространяется на все сферы жизни: россияне называют ее необходимой как в повседневном общении, так и на рабочем месте, а также при взаимодействии с сервисами. Согласно данным опроса:

78% благодарят курьеров,

66% выражают признательность коллегам,

61% — за предоставленную мелкую услугу,

52% — при оплате различных услуг.

Любопытно, что чаще всего слово «спасибо» ассоциируется у опрошенных с зелёным цветом (34%), в то время как жёлтый, красный, белый и синий называют реже. Кроме того, осведомлённость о программах лояльности среди россиян остаётся высокой, и программа «СберСпасибо» занимает лидирующее место по узнаваемости, опережая аналогичные предложения других крупных компаний.

Директор подразделения «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев отметил:

«В 2026 году одним из ключевых направлений развития СберСпасибо станет создание более персонализированного и эксклюзивного клиентского опыта. Исследование помогает нам глубже понять, как благодарность проявляется в повседневной жизни и какие формы она принимает — такие инсайты важны для формирования долгосрочной лояльности. Мы видим большой потенциал в механиках, которые позволяют использовать бонусы как простой и понятный способ выразить личную благодарность».

Исследование, посвящённое индексу благодарности, провёл НАФИ в декабре 2025 года в шестнадцати городах с населением более миллиона жителей. В опросе, проходившем в онлайн-формате, приняли участие 3 516 человек старше 18 лет. Полученные ответы были приведены к единой шкале, чтобы можно было сравнить уровень распространённости культуры благодарности в разных городах страны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».