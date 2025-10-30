Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель

В Санкт-Петербурге запланировано строительство новой подземной транспортной магистрали длиной 623 метра, сообщает РБК.
Этот тоннель войдёт в состав крупного проекта по развитию правобережного съезда с моста Александра Невского, параллельно предусматривается реконструкция Малоохтинского проспекта.
На подготовительные работы — инженерные изыскания и создание проектной документации — выделено 106,9 млн рублей. Всё должно быть завершено к 14 декабря 2026 года.
Обсуждение вопроса об устройстве тоннеля вблизи моста Александра Невского в районе Малоохтинского проспекта началось ещё в 2012 году.
Власти предлагали организовать подземный проезд по примеру расположенной рядом Синопской набережной, что позволило бы направить транспортный поток с юга на север города.
Однако эти планы были отложены после выражения несогласия со стороны части местных жителей.
Возвращение к идее строительства тоннеля произошло в 2018 году, когда вопрос вновь обсуждался на общественных слушаниях.
Тогда проект был отправлен на государственную экспертизу, оценочная сумма работ достигала 3,5 млрд рублей.