Городовой / Город / Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сегодня всё одинаково, но раньше... Путешествие во времени по Николаевскому проспекту Город
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом Город
Западная часть Котлина — это другая планета: заброшенная территория, которую мало кто видел Город
Смолк голос «ленинградского Боба Марли»: ушёл из жизни Андрей Куницын Город
Мост в Петербурге, который потерял имя, но обрёл силу: почему его цвет — историческая загадка Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель

Опубликовано: 30 октября 2025 12:39
Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель
Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель
Городовой ру

На создание проекта выделено 107 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге запланировано строительство новой подземной транспортной магистрали длиной 623 метра, сообщает РБК.

Этот тоннель войдёт в состав крупного проекта по развитию правобережного съезда с моста Александра Невского, параллельно предусматривается реконструкция Малоохтинского проспекта.

На подготовительные работы — инженерные изыскания и создание проектной документации — выделено 106,9 млн рублей. Всё должно быть завершено к 14 декабря 2026 года.

Обсуждение вопроса об устройстве тоннеля вблизи моста Александра Невского в районе Малоохтинского проспекта началось ещё в 2012 году.

Власти предлагали организовать подземный проезд по примеру расположенной рядом Синопской набережной, что позволило бы направить транспортный поток с юга на север города.

Однако эти планы были отложены после выражения несогласия со стороны части местных жителей.

Возвращение к идее строительства тоннеля произошло в 2018 году, когда вопрос вновь обсуждался на общественных слушаниях.

Тогда проект был отправлен на государственную экспертизу, оценочная сумма работ достигала 3,5 млрд рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью