Петербург утопает в снегу: жалобы жителей лавиной

Жители Санкт-Петербурга продолжают высказывать недовольство по поводу неубранного снега на улицах. За сутки на городском интернет-портале поступило 98 обращений касательно снега и 4 — по вопросу наледи. Всего с предыдущего дня было оставлено свыше 700 жалоб на снег и 74 — на лед.
Один из жильцов Большой Пушкарской улицы рассказал:
«С 1 января выезд со двора оказался перегорожен снегом, чистку не проводят. Людям приходится выезжать с разгона, бамперы ломаются» — поделился он с корреспондентом.
В официальной информации инспекции по благоустройству уточняется, что с 31 декабря по 12 января в Петербурге выпало 60,5 см осадков, причём почти треть этого количества пришлась на последние дни праздничных выходных. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина работы по расчистке дворов, прилегающих территорий у метро и вывозу снега продлены до 15 января включительно. Специалисты коммунальных служб районов и организаций дорожной инфраструктуры перешли на усиленный режим, обеспечивая свободный подход к социально значимым объектам — парадным, контейнерным площадкам, детским садам и школам.
После 15 января специалисты надзорной службы выборочно проверят предоставленные отчёты в электронной системе и все обнаруженные недостатки передадут ответственным лицам для быстрого устранения.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».