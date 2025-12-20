Петербург уже пахнет хвоей: открылись ёлочные базары

В Санкт-Петербурге сегодня стартовали продажи живых елей на организованных базарах. Работать сезонные точки будут до конца декабря, как сообщили представители городского комитета, отвечающего за муниципальное имущество. Всего на территории города открыто около 70 мест, где можно приобрести новогоднее дерево.
Распределение торговых площадок по районам следующее: по 8 точек обеспечивают Калининский, Красногвардейский и Красносельский районы. В Приморском, Невском и Выборгском районах открылись по 6 базаров. Самым крупным по числу торговых площадок стал Фрунзенский район, где для жителей работает 10 базаров.
Покупателям предоставлены следующие варианты:
- Василеостровский и Московский районы — по 2 точки
- Колпинский район — 5 точек
- Кировский и Пушкинский районы — по 3 точки
- Кронштадтский и Петродворцовый районы — по 1 точке
Петербуржцы во множестве делятся впечатлениями о подготовке к праздникам в социальных сетях. Ранее горожане рассказали, каких исполнителей им хотелось бы услышать на праздничных мероприятиях, приуроченных к наступающему году. Уточняется, что продажа ёлок в текущем сезоне будет организована до 31 декабря включительно.