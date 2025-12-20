Городовой / Город / Петербург уже пахнет хвоей: открылись ёлочные базары
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов Город
Подстаканник РЖД поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: легкий вопрос, над которым ломали голову Общество
Этот петербургский паровоз дважды увёз Ленина из-под ареста — и стоит в центре города как ни в чём не бывало Город
«Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов Город
Почему на фото Эйнштейн показывает язык: фото стало популярнее его теории относительности Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург уже пахнет хвоей: открылись ёлочные базары

Опубликовано: 20 декабря 2025 17:24
Петербург уже пахнет хвоей: открылись ёлочные базары
Петербург уже пахнет хвоей: открылись ёлочные базары
Городовой ру

Сезон продаж завершится 31 декабря.

В Санкт-Петербурге сегодня стартовали продажи живых елей на организованных базарах. Работать сезонные точки будут до конца декабря, как сообщили представители городского комитета, отвечающего за муниципальное имущество. Всего на территории города открыто около 70 мест, где можно приобрести новогоднее дерево.

Распределение торговых площадок по районам следующее: по 8 точек обеспечивают Калининский, Красногвардейский и Красносельский районы. В Приморском, Невском и Выборгском районах открылись по 6 базаров. Самым крупным по числу торговых площадок стал Фрунзенский район, где для жителей работает 10 базаров.

Покупателям предоставлены следующие варианты:

  • Василеостровский и Московский районы — по 2 точки
  • Колпинский район — 5 точек
  • Кировский и Пушкинский районы — по 3 точки
  • Кронштадтский и Петродворцовый районы — по 1 точке

Петербуржцы во множестве делятся впечатлениями о подготовке к праздникам в социальных сетях. Ранее горожане рассказали, каких исполнителей им хотелось бы услышать на праздничных мероприятиях, приуроченных к наступающему году. Уточняется, что продажа ёлок в текущем сезоне будет организована до 31 декабря включительно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью