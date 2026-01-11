Городовой / Город / Петербург в долгах: как горожане оказались заложниками невыплаченных квартир
Петербург в долгах: как горожане оказались заложниками невыплаченных квартир

Опубликовано: 11 января 2026 14:56
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Центральный банк сообщил о двухкратном росте объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

В Санкт-Петербурге заметно увеличился объем непогашенных ипотечных кредитов. По состоянию на первое декабря 2024 года просроченные долги по ипотеке достигли 9,396 миллиарда рублей. Эта сумма за 11 месяцев выросла более чем вдвое.

Как сообщает РБК, согласно данным Центрального банка, доля просроченных платежей среди всех ипотечных обязательств жителей города также растет.

На 1 июля 2024 года она составляла 0,33%, а к 1 января следующего года повысилась до 0,4%. К середине года этот показатель достигал 0,6%, а к началу декабря — уже 0,8%.

В ноябре прошлого года жители Петербурга оформили 5 тысяч ипотечных кредитов. Это стало самым высоким показателем с июня 2022 года, когда перестали выдавать льготную ипотеку для всех категорий населения, оставив такую возможность только семьям.

Число новых займов вновь начало увеличиваться после того, как Центральный банк понизил ключевую ставку.

Обсуждается возможность возвращения льготного ипотечного кредитования для специалистов в области информационных технологий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
