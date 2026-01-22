Петербург замёрзнет: когда закончится ледяное заточение города

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что начиная с пятницы, 23 января, в городе ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до минус 20 градусов, подобная погода сохранится по меньшей мере до 27 января.

Потепление обещают к следующему вторнику, когда столбик термометра может подняться до минус 10 градусов.

В этом месяце вторник, 20 января, оказался самым теплым днем в Санкт-Петербурге — средняя температура составила минус 1,9 градуса, а максимальная достигла минус 0,8 градуса. Такая аномально высокая для января температура была зафиксирована впервые с начала года.

В четверг, 22 января, прогнозируют уже минус 15 градусов. В ночь с пятницы на субботу, 24 января, средние значения опустятся до минус 20 градусов. По словам Александра Колесова, с 22 числа в Петербурге прекратятся осадки и выглянет солнце.

Ветер в ближайшие дни сохранит восточное направление, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. С наступлением сильных морозов потоки станут слабее. К началу очередной рабочей недели ожидается возвращение более привычной температуры для этого времени года.

Синоптики не исключают, что в феврале низкие температуры вернутся в город. Ранее сообщалось, что приближение сибирского антициклона спровоцирует усиление холодов накануне выходных.

