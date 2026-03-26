Петербургские цены в феврале выросли на 1,2%, но овощи и молочка дешевели

В феврале наблюдался рост цен на парфюмерию, косметику, свежие цветы и ювелирные украшения.

В Петербурге по данным Росстата за февраль цены выросли на 1,2% по сравнению с январём — эту информацию озвучили в пресс‑службе Банка России.

Влияние переноса НДС в цены в феврале проявило себя заметно слабее, чем месяцем ранее.

Какие товары подорожали

Из‑за удорожания логистики по сравнению с январём выросла стоимость, например, импортных винограда, груш, яблок и сладкого перца.

В целом, однако, овощи и фрукты подорожали слабее, чем в январе; их рост цен оказался ниже, чем средний показатель за февраль в прошлые годы.

Что стало дешевле

Благодаря высокому объёму предложения продолжили снижаться цены на масло и молочную продукцию.

Предпраздничный рост цен

Как обычно бывает накануне праздников, в феврале выросли цены на парфюмерию и косметику, свежие цветы, а также на ювелирные украшения, которые дополнительно подорожали из‑за удорожания золота на мировых рынках.

Иностранная валюта и импорт

В то же время укрепление рубля помогло снизить стоимость многих импортных товаров длительного пользования: инструментов, компьютеров, бытовой техники и электроники, а также трикотажной продукции.

Услуги и инфляция

Наиболее заметно в феврале подорожали услуги по зарубежным поездкам, что связано с высоким туристическим сезоном в популярных направлениях.

Годовая инфляция в Санкт‑Петербурге в феврале выросла и достигла общероссийского уровня — 5,9%. По прогнозу Банка России, с учётом текущей денежно‑кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году и в 2027‑м будет оставаться около 4%.