Городовой / Город / Петербургские неведомые силы толкают детей на преступления: скачок на 20%
Петербургские неведомые силы толкают детей на преступления: скачок на 20%

Опубликовано: 16 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
В Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2025 года количество противоправных деяний, совершённых детьми и подростками, увеличилось на 20 процентов. За это время в городе установили личности 435 несовершеннолетних, которые стали участниками преступлений. В целом с января по ноябрь в Северной столице зафиксировали 55 тысяч преступлений — этот показатель оказался меньше прошлогоднего за тот же срок на 8 процентов.

Среди всех зарегистрированных случаев есть 20 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, их доля уменьшилась на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Уровень выявленных правонарушений среди взрослых снизился, однако ситуация с подростками вызывает опасения у специалистов. Власти продолжают анализировать причины роста вовлечённости молодёжи в преступную среду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
