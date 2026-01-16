Петербургские неведомые силы толкают детей на преступления: скачок на 20%

В Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2025 года количество противоправных деяний, совершённых детьми и подростками, увеличилось на 20 процентов. За это время в городе установили личности 435 несовершеннолетних, которые стали участниками преступлений. В целом с января по ноябрь в Северной столице зафиксировали 55 тысяч преступлений — этот показатель оказался меньше прошлогоднего за тот же срок на 8 процентов.

Среди всех зарегистрированных случаев есть 20 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, их доля уменьшилась на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Уровень выявленных правонарушений среди взрослых снизился, однако ситуация с подростками вызывает опасения у специалистов. Власти продолжают анализировать причины роста вовлечённости молодёжи в преступную среду.

