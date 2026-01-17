Петербургские сцены дорожают: +25% к ценам на концерты и спектакли

В северной столице зафиксировано изменение цен на посещение культурных событий. В нынешнем году билеты на концерты обошлись зрителям в среднем в 2041 рубль, что превышает прошлогодний показатель на 25 процентов. Поход в театр также стал дороже: повышение составило 14 процентов, средняя стоимость — 2708 рублей.

Важно при этом, что количество желающих попасть на такие события осталось прежним. Дополнительно отмечается, что приобретение билетов чаще всего происходит примерно за месяц до мероприятия. Такая тенденция характеризует устойчивый интерес публики к культурной жизни города, несмотря на повышение стоимости.

В Москве ситуация развивалась немного по-другому. Театральные билеты в праздничные дни подорожали на 19 процентов — средняя цена составила 3483 рубля. В то же время посещение концертов в столице обошлось в 3244 рубля, что лишь на 3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

