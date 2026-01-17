Городовой / Город / Петербургские сцены дорожают: +25% к ценам на концерты и спектакли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов Город
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона Город
«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу» Город
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года Полезное
Петербуржцы променяли снег на экзотику: куда исчезли горожане на новогодние праздники? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербургские сцены дорожают: +25% к ценам на концерты и спектакли

Опубликовано: 17 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Петербургские сцены дорожают: +25% к ценам на концерты и спектакли
Петербургские сцены дорожают: +25% к ценам на концерты и спектакли
Городовой ру

В северной столице зафиксировано изменение цен на посещение культурных событий. В нынешнем году билеты на концерты обошлись зрителям в среднем в 2041 рубль, что превышает прошлогодний показатель на 25 процентов. Поход в театр также стал дороже: повышение составило 14 процентов, средняя стоимость — 2708 рублей.

Важно при этом, что количество желающих попасть на такие события осталось прежним. Дополнительно отмечается, что приобретение билетов чаще всего происходит примерно за месяц до мероприятия. Такая тенденция характеризует устойчивый интерес публики к культурной жизни города, несмотря на повышение стоимости.

В Москве ситуация развивалась немного по-другому. Театральные билеты в праздничные дни подорожали на 19 процентов — средняя цена составила 3483 рубля. В то же время посещение концертов в столице обошлось в 3244 рубля, что лишь на 3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью