Модерн, семейные легенды и реставрация: как дом на улице Марата стал музеем с секретами

Этот дом создает особенную атмосферу и память о прошлом Петербурга.

Если пройтись по улице Марата в Санкт-Петербурге, можно увидеть одно из необычных зданий города — доходный дом семьи Барышниковых.

Он не только один из первых примеров петербургского модерна, но и хранитель живых историй семьи купцов и архитекторов, которые в нем жили.

Там действительно есть самый узкий лифт, который местные жители шутливо называют «гробиком».

Переход от купеческого бизнеса к архитектуре

Основатель рода, Александр Яковлевич Барышников, сын крепостного крестьянина, который привез в Петербург всего три рубля и Библию. Он стал купцом второй гильдии, торговал кружевами, владел магазинами.

Его сына, Александра Александровича, несмотря на семейное дело, больше тянуло к технике и архитектуре. И после учебы он взялся за перестройку их дома, пишет vladpitergid.com.

Модерн в архитектуре

Первоначальный проект дома был в стиле эклектики. Но потом Александр Александрович внес свои изменения — сделал другие фасады, добавил барельефы и декоративные узоры.

Дом должен был стать доходным: там 21 квартира, от больших шестикомнатных до двухкомнатных. Для семьи выделили просторную барскую квартиру на 15 комнат, сообщает daily.afisha.ru.

В дом провели электричество и водопровод, установили современные туалеты — тогда это еще не повсеместное явление. Хотя лифт там был совсем маленький, что добавляло дому особенного колорита.

Судьба здания после революции

После революции 1917 года Барышниковы еще долго жили в доме, но уже не в прежнем комфорте. Семья со временем частично уехала за рубеж, а дом приходил в запустение.

В 2018 году под слоем краски в доме были обнаружены уникальные росписи — альфрейную живопись, которая была почти утеряна, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Хозяйка квартиры решила сохранить уникальные рисунки и взялась за масштабную реставрацию, которая длилась три года.

В итоге квартира превратилась в настоящий музейный объект, который стал популярен среди петербуржцев и туристов.