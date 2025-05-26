11 человек за рулем: чем удивил Петербург Книгу рекордов России

Гигантский велосипед на трех колесах, созданный в Петербурге, попал в Книгу рекордов России, сообщили «Газете.ru» организаторы фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест». Необычный транспорт поразил своими размерами и командным усилием, позволившим установить рекорд.
Гигант на трех колесах: 200 кг и шесть метров в длину
Необычный транспорт весом около 200 кг представили на велопараде, который состоялся в преддверии празднования 322-летия Северной столицы. Участие в нем приняли 15 тыс. велосипедистов из России, Китая, Грузии и Белоруссии.
Шестиметровый велосипед привлек всеобщее внимание и стал главной достопримечательностью фестиваля.
Командный заезд: 11 человек и одна цель
Шестиметровый велосипед создали специально для командного заезда. Он проехал во главе велопарада под управлением одновременно 11 человек — участников команды «Газпром нефти».
Они посвятили свою велоакцию популяризации здорового образа жизни. Синхронная работа команды стала ключом к успешному завершению заезда.
Самый большой многоместный велосипед: официальное признание рекорда
Эксперты Книги рекордов России, посетившие фестиваль, признали экспериментальную конструкцию самым большим в истории многоместным велосипедом на трех колесах. Это официальное подтверждение уникальности велосипеда и достижений команды.
Синхронная работа и единство: секрет успеха
Как отметила участница командного заезда Екатерина Передня, добраться на мегавелосипеде до финиша позволила синхронная работа команды.
«Это был настоящий вызов и невероятное ощущение единства. Эффективная совместная работа позволяют добиваться невероятных командных рекордов», — сказала она.
Командный дух и взаимопомощь стали основными факторами достижения рекорда.
Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге по живописным местам города. Мероприятие привлекает тысячи велосипедистов и любителей активного отдыха.
Тоннель превратился в арт-пространство: световые проекции и креатив
В этом году один из тоннелей по ходу трассы участники превратили в арт-пространство с множеством разноцветных проекций. Необычное оформление тоннеля создало уникальную атмосферу и сделало велопрогулку еще более интересной.