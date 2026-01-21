Петербургский строительный марафон: чей город удивил всех, а где ждут перемен

В следующем году в Санкт-Петербурге продолжится возведение важных социальных объектов, таких как школы и больницы. К 2025 году в городе были созданы 49 новых учебных заведений и 14 медицинских учреждений.
На пресс-конференции ТАСС начальник службы государственного строительного надзора и экспертизы Владимир Болдырев отметил, что и в 2026 году будет уделено внимание сотрудничеству с организациями-застройщиками, чтобы продолжить активную реализацию городских проектов.
В 2025 году в Санкт-Петербурге выдали 330 разрешений на строительство. Из этого числа 61 разрешение касается детских садов, а 35 — образовательных объектов. Ранее сообщалось о сдаче в эксплуатацию за прошлый год 49 объектов образования и 14 учреждений здравоохранения.
Владимир Болдырев отметил, что координация усилий между различными ведомствами будет усилена ради повышения эффективности строительства социально значимых зданий.
Жителям города ранее пообещали ввести в строй 10 новых станций городской подземки до 2030 года. Вице-губернатор Николай Линченко заявил, что все работы идут в соответствии с намеченными сроками.
