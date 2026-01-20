Петербургское метро обошло всех: почему подземка на Неве стала образцовой для всей России

Аркадий Гершман, урбанист, в интервью изданию Neva.Today заявил, что петербургское метро опережает московское по эффективности.

Он отметил, что даже после ввода новых станций в столице жители по-прежнему не часто их используют. По его словам, большое количество остановок и длинные линии не означают, что система работает лучше.

Эксперт рассказал, что развитие метрополитена в России связано с соревнованием между городами и используется как предмет политической гордости.

Администрация Москвы ежегодно выделяет значительные средства на расширение подземки, а в 2025–2027 годах общий бюджет на транспортную инфраструктуру составит 3,3 триллиона рублей.

Однако Гершман обращает внимание, что за внешней привлекательностью часто скрываются другие показатели работы.

В Петербурге на каждый километр пути подземкой пользуются 5,5 миллиона человек, а в Москве — 4,8 миллиона. Гершман утверждает, что новые московские станции не приводят к заметному увеличению пассажиропотока.

Он отмечает, что расходы на содержание столичного метро выросли, и сейчас это стало значительным финансовым бременем.

«Несмотря на скромные размеры, петербургское метро работает лучше московского и является удачным примером транспортного планирования», — считает Аркадий Гершман.

В то же время он подчеркивает, что новые станции необходимы, но не стоит забывать о развитии наземного транспорта, поскольку строительство железнодорожных путей обходится дешевле и требует меньше времени.

Власти Петербурга ранее сообщили о намерении открыть 16 новых станций метро до 2035 года.

