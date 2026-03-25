Петербургу вновь предлагают обсудить застройку «Лахты»: возобновлены общественные слушания

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга вновь запустил общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории в Приморском районе, связанной с застройкой в районе «Лахта центр». Об этом сообщается на сайте КГА.
Сроки и формат обсуждений
Общественные обсуждения продлятся с 25 марта по 22 апреля 2026 года. Экспозиция проекта будет доступна на официальном сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 2 по 13 апреля 2026 года в разделе «Проекты и слушания / Публичные слушания и общественные обсуждения».
О чём именно спорят
Обсуждению подлежит проект планировки с проектом межевания участка, ограниченного Высотной улицей, Бобыльской улицей, Пляжевым переулком, Водной улицей, Береговой улицей и Полевым переулком в Приморском районе.
В КГА отмечают, что в рамках планировочной документации предполагается разместить объекты общественно‑деловой застройки, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Предыстория спора
Ранее сообщалось, что комитет по градостроительству и архитектуре отменил общественные обсуждения проекта застройки «Лахты», не объяснив причин такого решения.
Напомним, 18 марта в Петербурге уже выносились на общественные обсуждения материалы по проекту планировки двух небоскрёбов «Лахта‑2» и «Лахта‑3».