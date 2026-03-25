Городовой / Полезное / Идеальные машины для пенсионеров: комфорт, надежность и никаких лишних наворотов - 5 вариантов от автоэксперта
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Идеальные машины для пенсионеров: комфорт, надежность и никаких лишних наворотов - 5 вариантов от автоэксперта

Опубликовано: 25 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Автомобили, которые идеально подходят для пожилого водителя

С выходом на пенсию у многих появляется больше времени для путешествий и поездок. Личный автомобиль в этом возрасте становится не роскошью, а символом свободы и мобильности.

Вот только требования к машине меняются: на первый план выходят не скорость и мощность, а удобство, безопасность и простота управления.

Автоэксперт Андрей Якунин выделил пять моделей, которые особенно хорошо подходят водителям старшего поколения.

Toyota Yaris Cross

Этот компактный кроссовер продуман до мелочей. Двери широкие, а пороги низкие. Садиться и выходить легко даже при проблемах с суставами.

В машине много электронных помощников. Система сама затормозит при опасности, поможет держать дистанцию и не выезжать из полосы.

Минусы: багажник небольшой, а отделка салона простая, без излишеств.

Honda CR-V

Салон просторный, а сиденья мягкие и с хорошей поддержкой спины. Двигатель можно выбрать бензиновый или гибридный.

Уже в базовой версии есть шесть подушек безопасности и полный набор систем, которые помогают избежать аварий.

Недостатки: в хороших комплектациях цена кусается, да и бензина машина ест немало.

фото Городовой ру
фото Городовой ру

Hyundai Tucson

Кроссовер радует высокой посадкой - обзор отличный, а садиться удобно. Кресла мягкие, экраны на передней панели большие, а шрифты на них крупные и хорошо читаемые.

Руль легкий, и машина послушно отзывается на движения. Подвеска мягко сглаживает все неровности дороги.

Subaru Forester

Это вариант для тех, кто любит активный отдых и не боится плохих дорог. Клиренс (дорожный просвет) высокий - 220 мм, плюс полный привод, за который марку ценят.

На грунтовке, в грязи или снегу автомобиль ведет себя уверенно.

Dacia Duster

Самый доступный по цене вариант. У него высокая посадка, просторный салон и мягкая подвеска. Все устроено максимально просто. Никаких сложных функций.

Для комфортной езды по городу лучше выбирать версию с автоматической коробкой передач.

Ранее портал "Городовой" сообщал о самых угоняемых машин в стране.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 4
🙀
😿 1
Поделитесь новостью