Посеяли рано — потеряли урожай: когда на самом деле лучше сажать капусту
Посеяли рано — потеряли урожай: когда на самом деле лучше сажать капусту

Опубликовано: 25 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Капуста любит прохладу, а не тепло квартиры.

Именно из-за жары рассада обычно вытягивается, даже если света хватает. Однако это не единственное правило, которое влияет на рост. О деталях выращивания капусты рассказала автор Дзен-канала "Идеальный огрод".

5 главных правил

Резкое охлаждение после всходов
До всходов растению нужно тепло (+20…+25), но как только появились ростки — сразу снижайте температуру до +8…+10 на 5-7 дней. Это ключевой момент.

Перепад день/ночь
Днем комфортной температурой является +15…+17, ночью +8…+10. Такой режим "закаляет" рассаду и не дает ей тянуться.

Убрать от батареи
Подоконник над радиатором — худшее место для рассады. Идеально — балкон с температурой +10…+12.

Не бояться холода
Капуста спокойно переносит +8 градусов. Укутывать её не нужно.

Закаливание перед высадкой
За 1-2 недели можно вынести рассаду на улицу, постепенно закаливая ее. Можно начать с 30 минут, а далее увеличивать время.

Главная ошибка — слишком ранний посев капусты. Рассада готова через 55-60 дней. Оптимально: конец марта – начало апреля (средние сорта), ранние — с середины марта.

Помните, что в первые 7-8 дней формируется сила растения. Слабые всходы лучше убрать. Пикировка — при первом настоящем листе. Полив необходим умеренный: без переувлажнения.

Автор:
Александр Асташкин
