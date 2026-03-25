Где находится здание «Газпрома» в Санкт-Петербурге?

Штаб-квартира «Газпрома» в Санкт-Петербурге — это многофункциональный комплекс «Лахта Центр», расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе. Он стал символом современного архитектурного прогресса города и одним из его ключевых достопримечательностей.

Основные характеристики

Высота: 462 метра (шпиль — 118 м). Это самое высокое здание России и Европы, а также самый северный небоскрёб в мире.

Этажность: 87 этажей.

Общая площадь комплекса: 570 тысяч м².

Год завершения строительства: 2018 (первая очередь), 2020 (вторая очередь — административное здание).

Архитектор: Тони Кеттл (главный дизайнер), бюро RMJM (первоначальная концепция), проектная организация «Горпроект» (доработка и реализация).

Архитектурные особенности

Башня напоминает ледяной торос, а её форма закручиваются на 90° от основания до вершины, что создаёт эффект спирали. Пять крыльев высотки символизируют языки пламени на логотипе «Газпрома». Шпиль с асимметричными краями визуально напоминает маяк, возвышающийся над водой.

Фасад состоит из 16 505 холодногнутых стеклопакетов, 70% из которых имеют неповторимую форму. Благодаря многослойному стеклу серо-голубого цвета оттенок здания меняется в зависимости от времени суток, погоды и сезона: в солнечные дни оно синее, на закате — градиент из жёлтого в оранжевый, в дождливую погоду — серое. Зимой башня практически сливается с небом и снегом.

Интересные факты

Изначально проект назывался «Охта Центр» и планировался к строительству в центре города, напротив Смольного собора. Однако из-за того, что эта территория признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, строительство перенесли в район Лахта на берегу Финского залива, а название комплекса изменили.

В 2015 году при заливке фундамента было использовано 19 624 м³ бетона за 49 часов. Этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как самая объёмная непрерывная заливка бетона на тот момент.

У фундамента 2080 свай, уходящих на 82 метра в глубь земли. Это одни из самых длинных свай в мире.

На 79-м этаже комплекса установлена точная копия скульптуры ангела с Александровской колонны на Дворцовой площади. Её называют «Ангелом-хранителем Санкт-Петербурга».

В системе подсветки небоскрёба — 23 тысячи осветительных приборов.

«Лахта Центр» — единственный небоскрёб Европы, получивший международный экологический сертификат LEED Platinum. В здании используются «зелёные» технологии: интеллектуальная система удаления отходов, хранилища льда для охлаждения воздуха в дневное время, что позволяет экономить электроэнергию.

