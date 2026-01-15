Городовой / Город / Петербуржцам стоит готовить зонт: когда снег сменит лужи, рассказал Колесов
Опубликовано: 15 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Петербуржцам стоит готовить зонт: когда снег сменит лужи, рассказал Колесов
Городовой ру

Специалист сообщил, что вслед за текущей погодой возможен приход морозного сибирского антициклона.

В Петербурге в ближайшее время ожидается нестабильная погода, сообщил Александр Колесов, возглавляющий городской Гидрометцентр. По его словам, характер воздушных масс над регионом продолжает оставаться сложным для точного прогноза. Как отметил специалист, с юго-востока Ленинградской области приходит относительно тёплое дыхание, а с юга, напротив, надвигается холодный поток.

Колесов уточнил, что на севере региона, через территорию Финляндии, в ближайшие дни ожидается заметное потепление, которое может привести к переходу температурных значений к оттепели. Он подчеркнул возможность заметных различий между различными районами области: «В какой-то момент может сложиться такая ситуация, когда в Выборге температура будет 0 градусов, а в Луге –15», – сообщил метеоролог в социальной сети.

Сибирский антициклон с морозами постоянно проявляет себя на восточных рубежах области и также может повлиять на погодные условия. Колесов добавил:

«Поэтому пока даём инерционные прогнозы, постоянно их корректируя, и ждём перестройки воздушных потоков в атмосфере».

Автор:
Юлия Аликова
Город
