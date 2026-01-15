Петербуржцам стоит готовить зонт: когда снег сменит лужи, рассказал Колесов

В Петербурге в ближайшее время ожидается нестабильная погода, сообщил Александр Колесов, возглавляющий городской Гидрометцентр. По его словам, характер воздушных масс над регионом продолжает оставаться сложным для точного прогноза. Как отметил специалист, с юго-востока Ленинградской области приходит относительно тёплое дыхание, а с юга, напротив, надвигается холодный поток.
Колесов уточнил, что на севере региона, через территорию Финляндии, в ближайшие дни ожидается заметное потепление, которое может привести к переходу температурных значений к оттепели. Он подчеркнул возможность заметных различий между различными районами области: «В какой-то момент может сложиться такая ситуация, когда в Выборге температура будет 0 градусов, а в Луге –15», – сообщил метеоролог в социальной сети.
Сибирский антициклон с морозами постоянно проявляет себя на восточных рубежах области и также может повлиять на погодные условия. Колесов добавил:
«Поэтому пока даём инерционные прогнозы, постоянно их корректируя, и ждём перестройки воздушных потоков в атмосфере».
