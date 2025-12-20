Петербуржцев атакует опасный вирус: откроешь письмо — потеряешь всё!

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о новом способе мошенничества. Пользователю отправляют файл с названием вроде «Фото 24шт.apk», после чего, при установке на телефон с системой Android, запускается вредоносная программа семейства Mamont. Уже при запуске вредонос маскируется под обычное приложение для обмена фотографиями и запрашивает дополнительные разрешения.
Программа, установленная на смартфоне, требует доступ к сообщениям, контактной информации, списку звонков, уведомлениям и камере устройства. После получения прав, вирус закрепляется в системе и начинает автоматически работать при каждом включении телефона. Благодаря этому злоумышленники получают возможность читать или удалять сообщения и коды из банков, выполнять операции от имени владельца телефона, получать данные о работе устройства и пересылать их на свои серверы.
Правоохранительные органы советуют жителям Санкт-Петербурга и области:
- Не устанавливать APK-файлы, полученные через мессенджеры.
- Отключить автоматическую загрузку вложений.
- Проверять подозрительные документы перед открытием.