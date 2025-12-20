Городовой / Город / Петербуржцев атакует опасный вирус: откроешь письмо — потеряешь всё!
Опубликовано: 20 декабря 2025 17:39
Специалисты по кибербезопасности предупредили о вредоносной программе, позволяющей мошенникам управлять сообщениями и получать доступ к данным устройств жертв.

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о новом способе мошенничества. Пользователю отправляют файл с названием вроде «Фото 24шт.apk», после чего, при установке на телефон с системой Android, запускается вредоносная программа семейства Mamont. Уже при запуске вредонос маскируется под обычное приложение для обмена фотографиями и запрашивает дополнительные разрешения.

Программа, установленная на смартфоне, требует доступ к сообщениям, контактной информации, списку звонков, уведомлениям и камере устройства. После получения прав, вирус закрепляется в системе и начинает автоматически работать при каждом включении телефона. Благодаря этому злоумышленники получают возможность читать или удалять сообщения и коды из банков, выполнять операции от имени владельца телефона, получать данные о работе устройства и пересылать их на свои серверы.

Правоохранительные органы советуют жителям Санкт-Петербурга и области:

  • Не устанавливать APK-файлы, полученные через мессенджеры.
  • Отключить автоматическую загрузку вложений.
  • Проверять подозрительные документы перед открытием.
Автор:
Юлия Аликова
