Петербуржцев лишат шаурмы под окнами: власти решают судьбу ларьков во дворах

Комитет по промышленной политике займётся установлением конкретных территорий, на которых будет действовать запрет.

В Санкт-Петербурге вскоре будет введён запрет на установку киосков во дворах многоквартирных домов и на частных земельных участках.

Об этом говорится в новом постановлении городских властей, опубликованном на сайте антикоррупционной экспертизы, сообщает «КП-Петербург».

Изменения затронут торговлю на территориях, находящихся в собственности жильцов или частных лиц.

Комитет по промышленной политике, определит перечень мест, где появится запрет на размещение временных торговых точек.

Кроме того, в постановлении предусмотрено ужесточение требований к торговле на вынос. В частности, радиус, на котором нельзя будет торговать у станций метро, увеличится со 100 до 150 метров.

В документе, подписанном губернатором города Александром Бегловым, указано:

«Если сейчас запрещено торговать в радиусе 100 метров от станций метро, то сейчас это ограничение будет увеличено до 150 метров».

Эти изменения вступят в силу для разносной торговли с лета 2025 года.

Введение новых правил направлено на то, чтобы систематизировать сферу мелкой торговли и сделать городскую среду более комфортной для петербуржцев.

Чиновники уверены, что регулирование размещения киосков позволит повысить порядок на улицах.

