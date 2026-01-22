Петербуржцев по утрам разбудят колокола: новый закон сулит необычное пробуждение в выходные

В Санкт-Петербурге теперь разрешено звонить в колокола по утрам в выходные дни. Это стало возможным после того, как городской парламент принял соответствующий закон.
Религиозные учреждения, а также граждане и организации, не будут нести ответственность за такой шум, сообщает Neva.today.
Речь идет о поправках к городскому закону об административных правонарушениях. Теперь ограничение по тишине, которое действовало по выходным с 8 до 12 часов дня, не распространяется на религиозные обряды, если они проходят в рамках канонов той или иной конфессии.
Такое решение депутаты приняли во время третьего чтения законопроекта 21 января.
За новый порядок проголосовали 47 представителей законодательного собрания Санкт-Петербурга. Таким образом, колокольный звон и другие религиозные ритуалы утром по выходным не станут поводом для штрафов.
