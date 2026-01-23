Городовой / Город / Петербуржцев пустят в небо по лицу: новый способ посадки удивит даже бывалых пассажиров
Опубликовано: 23 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Международный аэропорт Шереметьево начнёт проводить эксперимент по посадке на самолёт без использования паспорта с 1 июня. Эта инициатива утверждена постановлением Минцифры и станет первым подобным опытом в России. Испытания будут проводиться на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, маршрут охватывает направление Шереметьево — Пулково — Шереметьево.

Идентификация путешественников будет происходить с помощью двух систем: единой биометрической базы и государственной системы проверки личности. Пресс-служба воздушной гавани подчёркивает, что такие технологии помогут ускорить процесс досмотров и формальностей перед вылетом. Участие в этом проекте планируется с 1 июня 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
