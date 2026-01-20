Городовой / Город / Петербуржцев ждёт капризная зима: снег с налётом непредсказуемого гололёда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где в СПб подают ту самую шаверму: местные знаменитости рассекретили адреса Полезное
Вместо того чтобы экономить копейки: вот что реально даст толк в счетах — замена лампочек в разы эффективнее этой возни Полезное
«Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны» Город
Этому лайфхаку 30 лет, его мне рассказала бабушка: как убрать сырость из квартиры Полезное
Детский шоколад был приторной жижей — вот где я нашел настоящий вкус какао: терпкий, без сахара и с шапкой из зефира Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербуржцев ждёт капризная зима: снег с налётом непредсказуемого гололёда

Опубликовано: 20 января 2026 05:13
 Проверено редакцией
Петербуржцев ждёт капризная зима: снег с налётом непредсказуемого гололёда
Петербуржцев ждёт капризная зима: снег с налётом непредсказуемого гололёда
Городовой ру

Во вторник атмосферное давление в Санкт-Петербурге повысилось из-за протяжённой полосы, проходящей с севера на юг, которую окружают циклоны как с восточной, так и с западной стороны.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что в такой ситуации ожидается облачная погода, возможен слабый снег, а в некоторых районах — гололёд.

Температура воздуха в городе составляет от минус одного до минус трёх градусов. По всей Ленинградской области ночные значения варьируются от нуля до пяти градусов ниже нуля. Ветер северного направления, его скорость не превысит 6 метров в секунду.

В среду прогнозируют местами небольшой снег. Температура ночью составит от минус двух до минус четырёх, днём — от двух до четырёх градусов ниже нуля.

В начале недели уже сообщалось, что в Санкт-Петербург к середине недели придут холода. В ближайшие дни погодные условия останутся нестабильными. Жителям региона рекомендуется быть внимательными из-за вероятности образования гололёда.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью