Петербуржцев ждёт капризная зима: снег с налётом непредсказуемого гололёда

Во вторник атмосферное давление в Санкт-Петербурге повысилось из-за протяжённой полосы, проходящей с севера на юг, которую окружают циклоны как с восточной, так и с западной стороны.
Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что в такой ситуации ожидается облачная погода, возможен слабый снег, а в некоторых районах — гололёд.
Температура воздуха в городе составляет от минус одного до минус трёх градусов. По всей Ленинградской области ночные значения варьируются от нуля до пяти градусов ниже нуля. Ветер северного направления, его скорость не превысит 6 метров в секунду.
В среду прогнозируют местами небольшой снег. Температура ночью составит от минус двух до минус четырёх, днём — от двух до четырёх градусов ниже нуля.
В начале недели уже сообщалось, что в Санкт-Петербург к середине недели придут холода. В ближайшие дни погодные условия останутся нестабильными. Жителям региона рекомендуется быть внимательными из-за вероятности образования гололёда.
