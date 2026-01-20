Петербуржцы готовят неожиданный карьерный переворот: треть мечтает начать новую жизнь уже в 2026 году

В 2026 году значительное число жителей Санкт-Петербурга задумываются о переменах в своей профессиональной жизни. По данным исследования, организованного платформой HH.ru, около 35% опрошенных жителей города собираются сменить сферу деятельности.

Еще четверть петербуржцев пока не приняли окончательного решения, но склоняются к такому шагу, а только 10% участников исследования не планируют никаких изменений на ближайший год.

Явное стремление сменить профессию прослеживается у молодых людей. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет более половины — 52% — уверены в своем желании перейти на новую работу в другой области.

В возрастной группе 25–34 года перемены планируют 36%, а у петербуржцев от 35 до 44 лет этот показатель составляет 33%.

Среди направлений, которые привлекают горожан при поиске новой занятости, наибольший интерес вызывают собственное дело, самозанятость, рабочие специальности, административные должности, продажи и сфера информационных технологий.

По информации, озвученной представителем сервиса HH.ru Мариной Дороховой, работодатели в 2023 году чаще всего обращали внимание на актуальные умения кандидатов.

«В условиях, когда более 60% компаний за прошлый год при отборе специалистов учитывали их практические навыки, перемещения между профессиональными сферами требуют серьезной подготовки», — пояснила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» HH.ru.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые доходные профессии для жителей Северной столицы. В обсуждении новостей на эту тему многие петербуржцы выражали свое мнение о востребованных направлениях в хорошем уровне оплаты труда.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».