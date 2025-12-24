Городовой / Город / Петербуржцы теперь сами выбирают экскурсии, где гиды не подведут: путь к знаниям без обмана
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не за столом, а за делом: почти каждый десятый петербуржец встретит Новый год на работе Город
Европейцы копаются в мусорках ради мандариновых корок: придумали аж 3 способа, как их использовать Полезное
Петербуржец‑инвалид отдал 550 тысяч за льготные лекарства и теперь получит их обратно в двойном размере Город
«Кресты» или «Питерский Централ»: как хотят назвать тюрьму в Петербурге Город
Почему дорогой подарок на Новый год может обернуться для ребёнка неожиданной ловушкой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Петербуржцы теперь сами выбирают экскурсии, где гиды не подведут: путь к знаниям без обмана

Опубликовано: 24 декабря 2025 08:30
Петербуржцы теперь сами выбирают экскурсии, где гиды не подведут: путь к знаниям без обмана
Петербуржцы теперь сами выбирают экскурсии, где гиды не подведут: путь к знаниям без обмана
Городовой ру

Новое приложение предоставляет пользователям доступ к нужным сервисам напрямую, упрощая поиск официальных ссылок.

Жители Санкт-Петербурга могут взглянуть на город в праздничные дни с новой стороны. С приходом зимы Северная столица преображается: улицы украшают гирляндами, повсюду зажигаются фонари, и атмосфера приобретает особую теплоту.

Экскурсии предоставляют возможность увидеть знаменитые достопримечательности в новогоднее время года, когда Эрмитаж, Петергоф и городские мосты сияют от праздничной подсветки.

В первой половине декабря был представлен новый сервис, включающий более тысячи экскурсионных маршрутов по стране. В подборку вошли предложения для увлечённых сладким, варианты для семей и квест-экскурсии для поклонников активного отдыха, сообщает 78.ru.

Каждый маршрут снабжён сведениями об уровне сложности, возрасте участников и длительности прогулки.

Одной из особенностей приложения стала опция делиться понравившимися маршрутами с друзьями с помощью ссылки в социальных сетях. Это позволяет быстрее договориться о совместной поездке и сразу собрать компанию.

Гостям города доступны экскурсии только от лицензированных гидов, прошедших государственную проверку.

В приложении можно забронировать участие непосредственно, не переходя на неизвестные сайты. Такая система существенно повышает безопасность бронирования, избавляя пользователей от необходимости искать подтверждение подлинности ссылок.

Сервис рассчитан на тех, кто ценит организованность и хочет избежать лишних хлопот при подготовке к путешествию.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью