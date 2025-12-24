Петербуржцы теперь сами выбирают экскурсии, где гиды не подведут: путь к знаниям без обмана

Жители Санкт-Петербурга могут взглянуть на город в праздничные дни с новой стороны. С приходом зимы Северная столица преображается: улицы украшают гирляндами, повсюду зажигаются фонари, и атмосфера приобретает особую теплоту.
Экскурсии предоставляют возможность увидеть знаменитые достопримечательности в новогоднее время года, когда Эрмитаж, Петергоф и городские мосты сияют от праздничной подсветки.
В первой половине декабря был представлен новый сервис, включающий более тысячи экскурсионных маршрутов по стране. В подборку вошли предложения для увлечённых сладким, варианты для семей и квест-экскурсии для поклонников активного отдыха, сообщает 78.ru.
Каждый маршрут снабжён сведениями об уровне сложности, возрасте участников и длительности прогулки.
Одной из особенностей приложения стала опция делиться понравившимися маршрутами с друзьями с помощью ссылки в социальных сетях. Это позволяет быстрее договориться о совместной поездке и сразу собрать компанию.
Гостям города доступны экскурсии только от лицензированных гидов, прошедших государственную проверку.
В приложении можно забронировать участие непосредственно, не переходя на неизвестные сайты. Такая система существенно повышает безопасность бронирования, избавляя пользователей от необходимости искать подтверждение подлинности ссылок.
Сервис рассчитан на тех, кто ценит организованность и хочет избежать лишних хлопот при подготовке к путешествию.
