Городовой / Город / Петербуржец — чемпион Кубка Всемирной федерации боевого самбо: чем запомнился финал
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В тихом Таможенном переулке Петербурга корпус Кунсткамеры вернут к жизни Город
С точностью до месяца: благоустройство корпусов Апраксина двора обещают закончить к июню 2027-го Город
Кого сегодня разбирают в российских колледжах: список лидеров с неожиданным фаворитом Город
Детские идеи по‑взрослому: Петербург выделит рекордные 100 млн рублей на инициативы школьников Город
Не дворцы и не статуи: два автомобиля из коллекции «Пассажиравтотранса» получили статус памятников Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербуржец — чемпион Кубка Всемирной федерации боевого самбо: чем запомнился финал

Опубликовано: 10 декабря 2025 00:30
Петербуржец — чемпион Кубка Всемирной федерации боевого самбо: чем запомнился финал
Петербуржец — чемпион Кубка Всемирной федерации боевого самбо: чем запомнился финал
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Четырнадцатилетний Иван Кондрашин из Санкт-Петербурга готовился к соревнованиям примерно месяц.

В Москве 5 декабря прошёл турнир, приуроченный к Дню Героев Отечества. На эти соревнования были приглашены только те спортсмены из разных уголков страны, которые ранее заняли высшие места на российском первенстве, сообщает 78.ru.

Юноши состязались в четырёх направлениях: борьба в куртках, борьба без курток, а также профессиональное боевое самбо как в специальной одежде, так и без неё.

Ключевым событием стало выступление 14-летнего Ивана Кондрашина из Петербурга, который стал обладателем Кубка Всемирной федерации боевого самбо.

Как рассказал молодой спортсмен, подготовка к турниру заняла около месяца.

"Психологическое давление, конечно же, было, но с этим мне помогла справиться поддержка близких, друзей, тренера.
Во время самих соревнований у меня в голове вечно прокручивалась фраза великого вольного борца Александра Карелина «Кто смог совладать со своим волнением, тот побеждает, а кто не смог, того раздавит», — рассказал петербуржец.

Иван признаёт, что намерен продолжать развиваться в спорте и не останавливаться на достигнутом.

Основными целями юный спортсмен называет новые состязания и получение более высокого спортивного звания. Петербуржец отметил, что мотивация у него только растёт.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью