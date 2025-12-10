Петербуржец — чемпион Кубка Всемирной федерации боевого самбо: чем запомнился финал

В Москве 5 декабря прошёл турнир, приуроченный к Дню Героев Отечества. На эти соревнования были приглашены только те спортсмены из разных уголков страны, которые ранее заняли высшие места на российском первенстве, сообщает 78.ru.
Юноши состязались в четырёх направлениях: борьба в куртках, борьба без курток, а также профессиональное боевое самбо как в специальной одежде, так и без неё.
Ключевым событием стало выступление 14-летнего Ивана Кондрашина из Петербурга, который стал обладателем Кубка Всемирной федерации боевого самбо.
Как рассказал молодой спортсмен, подготовка к турниру заняла около месяца.
"Психологическое давление, конечно же, было, но с этим мне помогла справиться поддержка близких, друзей, тренера.
Во время самих соревнований у меня в голове вечно прокручивалась фраза великого вольного борца Александра Карелина «Кто смог совладать со своим волнением, тот побеждает, а кто не смог, того раздавит», — рассказал петербуржец.
Иван признаёт, что намерен продолжать развиваться в спорте и не останавливаться на достигнутом.
Основными целями юный спортсмен называет новые состязания и получение более высокого спортивного звания. Петербуржец отметил, что мотивация у него только растёт.