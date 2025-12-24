Петербуржец‑инвалид отдал 550 тысяч за льготные лекарства и теперь получит их обратно в двойном размере

Жителю Санкт-Петербурга с инвалидностью потребовалось самостоятельно покупать прописанные врачом жизненно важные лекарства, поскольку бесплатные препараты он получить не смог.
На приобретение медикаментов мужчина потратил собственные средства в размере 550 тысяч рублей.
После того как он обратился за помощью, в Красногвардейском районе города была организована проверка.
Установлено, что лекарства, которые предполагалось выдать по государственной льготе, петербуржцу вовремя не предоставили, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием заставить региональный комитет здравоохранения вернуть мужчине деньги, которые ушли на покупку лекарства, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб.
Общая сумма, которую инвалиду должны вернуть, составит свыше миллиона рублей.
