Петербурженка на пенсии разбила лед и стереотипы: коммунальщики заплатят ей 300 тысяч за опасную прогулку

В январе 2024 года в северной столице 65-летняя жительница поскользнулась возле дома на Комендантской площади и получила травмы. Прокуратура установила, что причиной происшествия стала плохо убранная силами АО «Коломяжское» придомовая территория. Выяснилось, что ответственная организация не обеспечила надлежащее состояние тротуара.
Пострадавшая обратилась в суд, потребовав денежную компенсацию за пережитый моральный ущерб. Судебные органы вынесли решение в ее пользу, присудив женщине 300 тысяч рублей. Представители городской прокуратуры подтвердили законность такого решения, подчеркнув важность соблюдения требований по содержанию территории.
