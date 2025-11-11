Петербурженка отдала почти 3 млн за «перепрошивку» мозга и пошла в суд: выиграли астролог и ее представитель

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство между астрологом и её бывшей клиенткой.

В декабре прошлого года жительница Санкт-Петербурга перечислила около 3 миллионов рублей женщине, которая предлагала услуги по «программированию мозга» с обещанием привлечения крупных денежных сумм. Деньги переводились несколькими частями за выбор различных тарифных планов и участие в авторской программе под названием «ДНК Денег».

Одна из оплаченных позиций называлась «Рокфеллер 9 Поток» и предполагала индивидуальные занятия в течение двух месяцев.

Когда клиентка поняла, что ее материальные ожидания не оправдались, она потребовала вернуть средства, утверждая, что результаты не соответствуют заявленным.

Женщина также подготовила заявление о взыскании почти 741 тысячи рублей, относя эти деньги к неосновательному обогащению.

Представитель астролога не признал иск, отметив, что клиентка была ознакомлена с условиями оказания услуг и выбрала программу, приняв публичное предложение.

Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, на момент покупки на сайте были подробные сведения о содержании курса, а между сторонами возник гражданско-правовой договор на оказание услуг.

Астролог предоставила суду скриншоты переписки, видеозаписи встреч, а также отзывы от клиентки, в которых та подтверждала получение желаемого. Все эти материалы были учтены при рассмотрении дела.

Приморский районный суд вынес решение не в пользу истца, обязав ее возместить представителю астролога оплату за юридическое сопровождение (60 тысяч рублей) и дорожные издержки (еще порядка 25 тысяч рублей).

В результате после разбирательства клиентке не удалось вернуть потраченные деньги за курс, но дополнительная финансовая ответственность легла на нее.

Ранее в другом случае в Колпинском районе пожилая жительница Петербурга лишилась 500 тысяч рублей после общения с женщиной, занимавшейся гаданием.

Тогда подозреваемую в обмане удалось задержать сотрудникам полиции спустя два месяца после инцидента.