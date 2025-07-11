Петергоф без золотого блеска: как работает система, аналогов которой нет в мире

Петергоф — это не только знаменитые золотые фонтаны и дворцы, которые мечтает увидеть каждый турист. За блеском скрывается одна из самых удивительных инженерных систем XVIII века.

Как Петергоф получает воду для своих фонтанов?

Главная загадка Петергофа — откуда берется вода для фонтанов, ведь насосов там нет и никогда не было. Все дело в том, что фонтаны Петергофа работают за счет естественного напора воды, созданного перепадом высот.

Вода подается с Ропшинских высот, которые находятся примерно на 70 метрах выше уровня моря. Оттуда она самотеком по каналам и трубам образует пруды-накопители Петергофа, а уже из них — в сами фонтаны .

История создания системы

Идея создания такой системы принадлежит Петру I. В начале XVIII века он задумал построить дворец с парками и фонтанами, которые должны были превзойти даже знаменитый Версаль.

Однако проблема с водой оказалась почти нерешаемой. Архитектор Леблон сначала предложил использовать водяные мельницы, чтобы поднять воду, но это было слишком сложно и дорого.

Решение было принято в 1720 году, когда инженер Василий Туволков проложил канал с Ропшинских высот, руководствуясь соображениями рельефа, передает Главгосэкспертиза России.

Вода по этому каналу протекла в Петергофе, и уже в 1721 году были запущены первые фонтаны, включая знаменитый Большой каскад .

Как устроена система сегодня?

Система Петергофских фонтанов — это сложная сеть из более чем 140 гидротехнических сооружений: дамб, шлюзов, мостов и, конечно, труб.

Интересно, что многие трубы, по которым до сих пор течет вода, были сделаны еще в XVIII и XIX веках — сначала из дерева, а потом заменены на чугунные.

Вода движется по трубам без простого насоса — благодаря тому, что трубы всегда идут сверху вниз, без обратных уклонов. Это позволяет создать напор для мощных струйных фонтанов. Такая система не имеет аналогов в мире .

Что еще интересного рядом с фонтанами?

Мало кто знает, что вокруг Петергофа есть не только знаменитые Верхний и Нижний парки с фонтанами, но и менее красивые и интересные места.

Например, рядом с Петергофским шоссе находится пруд Ольгин, который входит в систему питания фонтанов, а рядом стоит красивый собор Петра и Павла в старорусском стиле.

Есть и Розовый павильон, который когда-то был отключенной жемчужиной, а теперь находится в запущенном состоянии, но все еще сохраняет атмосферу прошлого.

Система на века

Петергофская система — это не просто инженерное чудо, это живая история, которая работает уже три века.

Мастера, которые обслуживают фонтаны, передают свои знания из поколения в поколение, сохраняя уникальное наследие. Несмотря на все современные технологии, фонтаны Петергофа до сих пор работают вручную и работают на принципах, заложенных еще Петром Великим .