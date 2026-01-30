Петергоф внедряет чат-боты: отзывы и архивы под контролем ИИ

Государственный музей-заповедник "Петергоф" начал применять инструменты на базе искусственного интеллекта для поиска данных в архиве материалов и анализа отзывов гостей, сообщили в пресс-службе "Яндекс Образования".
Эти решения созданы студентами НИУ ВШЭ в партнерстве с компанией "Яндекс". Для "Петергофа" разработали ИИ-инструменты для обработки данных: один ускоряет поиск в архиве музея, другой мониторит отзывы с разных платформ.
Музей уже использует их на практике, что сократило время на рутинные задачи в несколько раз.
Новые требования для IT-компаний
С июня 2026 года ведущие российские IT-фирмы обязаны будут перечислять вузам 3% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам.
По мнению специалистов, это окажет особую поддержку развитию нишевых областей вроде ИИ и кибербезопасности, стабилизируя рынок и сокращая дефицит кадров среднего и высшего уровня.
