Петергоф внедряет чат-боты: отзывы и архивы под контролем ИИ
Петергоф внедряет чат-боты: отзывы и архивы под контролем ИИ

Опубликовано: 30 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Государственный музей-заповедник "Петергоф" начал применять инструменты на базе искусственного интеллекта для поиска данных в архиве материалов и анализа отзывов гостей, сообщили в пресс-службе "Яндекс Образования".

Эти решения созданы студентами НИУ ВШЭ в партнерстве с компанией "Яндекс". Для "Петергофа" разработали ИИ-инструменты для обработки данных: один ускоряет поиск в архиве музея, другой мониторит отзывы с разных платформ.

Музей уже использует их на практике, что сократило время на рутинные задачи в несколько раз.

Новые требования для IT-компаний

С июня 2026 года ведущие российские IT-фирмы обязаны будут перечислять вузам 3% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам.

По мнению специалистов, это окажет особую поддержку развитию нишевых областей вроде ИИ и кибербезопасности, стабилизируя рынок и сокращая дефицит кадров среднего и высшего уровня.

Автор:
Юлия Аликова
Город
