Пхукет теперь в пролете: россияне открыли для себя новое направление – райский курорт, который влюбляет с первого вдоха

Где находится и как добраться

На Пхукете завершается высокий туристический сезон, поэтому российские путешественники открыли для себя другое райское местечко со светлым песком, пологим входом в море и кристально чистой водой.

По словам экспертов Ассоциации туроператоров России, речь идет о курорте Самуи, спрос на который в последнее время заметно вырос. Ведь уже совсем скоро здесь начнется высокий сезон.

Преимущества отдыха на Самуи

Legion-Media

В отличие от Патайи и Пхукета, где преобладает городская среда, на Самуи можно окунуться в атмосферу настоящих тропиков с пышной зеленью и пением птиц. Здесь есть пляжи на любой вкус: с белым или золотым песком, наличием или отсутствием волн, но всегда чистые, спокойные и с пологим входом в море.

Самуи идеально подойдет тем, кто не любит шумную ночную жизнь, тайские шоу и туристические лавки. Это одно из лучших мест для отдыха в Таиланде с детьми. При этом на Самуи представлен широкий ассортимент отелей 4* и 5* с красивыми зелеными территориями. Здесь отдыхают состоятельные европейцы и россияне, семьи с детьми и азиаты.

Legion-Media

Но надо быть готовыми к тому, что цены на Самуи несколько выше, чем в Пхукете или Паттайе. Здесь есть лишь один торговый центр, магазинов очень мало, как и ресторанов. Да и добраться до курорта без пересадки не получится.

Как добраться до Самуи

Legion-Media

Кто-то из путешественников покупает у туроператора только проживание в отеле, а добирается до курорта самостоятельно. Кто-то приобретает пакетные туры или комбинированные, когда отдых в Самуи смешивается с отдыхом в Бангкоке или Пхукете.

Существуют разные варианты на любой вкус и кошелек. Можно долететь до Пхукета, а после на автобусе и на пароме добраться до Самуи. Время в пути составит порядка 8 часов.

Или можно долететь до Бангкока, а после за 1 час – до Самуи. Но такой вариант будет стоить дороже: монополия Bangkok Airways.

Если хочется сэкономить, то можно долететь до Бангкока, затем доехать на автобусе до пирса Донсак, а уже там пересесть на паром до Самуи.

Примеры цен перелета до Самуи в июне 2026 года на человека в обе стороны с багажом:

Москва – Самуи – Москва с пересадкой в Бангкоке – порядка 100 000 рублей:

Бангког – Сураттхани – Бангкок, затем автобус и паром до Самуи – 9500 рублей. При этом билет Москва – Бангкок – Москва обойдется в 60 000-80 000 рублей.

Москва – Пхукет – Москва – 80 000 рублей, Пхукет – Самуи – Пхукет – 14 400 рублей;

Бангкок – Самуи – Бангкок – 17 000 рублей.

Ранее мы сообщали, какой российский курорт может стать заменой Сочи.