Питер спрятался за облаками, но зонт сегодня не пригодится: чем еще удивит пятничная погода?

Ближайшие дни в Петербурге существенных изменений погоды не принесут. В регионе сохраняется преимущественное влияние края антициклона, благодаря чему ожидается облачная погода с прояснениями. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, осадки в городе не прогнозируются.
Температура воздуха в городе достигнет показателей от минус шести до минус восьми градусов. В Ленинградской области ночные и дневные значения будут варьироваться от минус шести до минус одиннадцати градусов. Ветер установится южного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление продолжит расти и к ближайшим суткам увеличится до 777 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает привычные значения на 16–18 единиц. В субботу заметных осадков тоже не ожидается, ночью температура опустится до минус одиннадцати — минус тринадцати, а днём сохранится в пределах минус семи — минус девяти градусов.
