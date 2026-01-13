Питер встретил Новый год с наручниками: кому не повезло оказаться на другой стороне праздника?

Заместитель начальника управления по организации охраны порядка и взаимодействию с властями в Петербурге и Ленинградской области Алексей Агарков сообщил на пресс-конференции, что в новогоднюю ночь сотрудники полиции задержали около 1,1 тысячи человек по подозрению в различных нарушениях. Из этого числа в отношении более 230 лиц были оформлены административные протоколы. Это стало ключевым событием ночи с 31 декабря на 1 января в городе.
Агарков также отметил, что с 14 декабря на территории Петербурга и региона было проведено свыше тысячи мероприятий. В праздничную ночь в центре северной столицы собрались 71 тысяча граждан, учитывая постоянную смену участников. В Ленинградской области на празднованиях присутствовали 31 тысяча человек.
Для контроля за выполнением миграционного законодательства только 31 декабря в работу были привлечены свыше 2,7 тысячи сотрудников. В ходе профилактических акций, направленных на пресечение торговли незаконным алкоголем, выявили 72 случая нарушений: 63 в самом Петербурге и еще 9 — за его пределами.
