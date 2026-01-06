Городовой / Общество / Планируем отпуск заранее: лучшие месяцы для отдыха в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Завезли пару КАМАЗов земли и показывают за деньги: самый необычный музей Петербурга Город
Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников Город
Роскошное зимнее меню: 4 супа, которые согревают душу и тело Полезное
Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки Город
Ключевая ставка падает: куда вкладываться, чтобы деньги текли рекой Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Планируем отпуск заранее: лучшие месяцы для отдыха в 2026 году

Опубликовано: 6 января 2026 10:00
 Проверено редакцией
отпуск
Планируем отпуск заранее: лучшие месяцы для отдыха в 2026 году
Фото: Городовой.ру

Успейте забронировать даты до коллег.

Если отпуск планируется с калькулятором в руках — то брать его лучше в июле. По данным SuperJob и ТАСС, именно этот месяц принесёт максимум выгоды при расчёте отпускных. Чуть менее щедрыми окажутся апрель и октябрь, а вот январь и май, наоборот, ударят по кошельку.

Эксперт Александр Южалин объяснил: всё упирается в количество рабочих дней. Чем их меньше, тем ниже средний заработок, от которого считают отпускные. В январе из-за праздников «чистых» рабочих дней почти нет — поэтому выгоднее работать, чем отдыхать.

Чтобы понять, насколько отпуск обернётся прибылью или потерей, нужно сравнить свой среднедневной заработок с доходом конкретного месяца. Идеальный вариант — брать отпуск тогда, когда эти цифры совпадают.

В остальное время года ситуация нейтральная: отдохнуть можно без ощутимых минусов. А если Госдума всё-таки увеличит продолжительность отпуска с 28 до 35 дней, считать станет приятнее — но тоже аккуратно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью