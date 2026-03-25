Платежный шок в Петербурге: как бороться с завышенными счетами за коммуналку

Обсуждение спровоцировали январские квитанции 2026 года, которые шокировали жителей.
Депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов отметил, что в феврале в ряде случаев платежи выросли более чем на 40%, сообщает "ДП".
Он спросил у аппарата омбудсмена, поступают ли такие жалобы и какие шаги власти намерены предпринять.
Омбудсмен Светлана Агапитова в докладе сообщила, что массовых обращений пока нет. Жалобы поступают и преимущественно на завышенные начисления.
Гражданам советуют ставить счётчики или регуляторы, чтобы избежать переплат за посреднические услуги, вздувающие итоговую цену.
Если компания выставляет счета без оснований, уполномоченный помогает подавать претензии в прокуратуру и жилищную инспекцию, иногда привлекая Роспотребнадзор.
Особо остро стоят жалобы на деятельность единого расчётного центра.
Агапитова уточнила, что управляющие компании теперь обязаны общаться с жильцами через Госуслуги и мессенджеры, что упрощает решение споров онлайн.