Платежный шок в Петербурге: как бороться с завышенными счетами за коммуналку

Опубликовано: 25 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассмотрели вопрос о необоснованно завышенных начислениях в квитанциях.

Обсуждение спровоцировали январские квитанции 2026 года, которые шокировали жителей.

Депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов отметил, что в феврале в ряде случаев платежи выросли более чем на 40%, сообщает "ДП".

Он спросил у аппарата омбудсмена, поступают ли такие жалобы и какие шаги власти намерены предпринять.

Омбудсмен Светлана Агапитова в докладе сообщила, что массовых обращений пока нет. Жалобы поступают и преимущественно на завышенные начисления.

Гражданам советуют ставить счётчики или регуляторы, чтобы избежать переплат за посреднические услуги, вздувающие итоговую цену.

Если компания выставляет счета без оснований, уполномоченный помогает подавать претензии в прокуратуру и жилищную инспекцию, иногда привлекая Роспотребнадзор.

Особо остро стоят жалобы на деятельность единого расчётного центра.

Агапитова уточнила, что управляющие компании теперь обязаны общаться с жильцами через Госуслуги и мессенджеры, что упрощает решение споров онлайн.

Автор:
Юлия Аликова
