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Плитка на кухне будет сиять как новенькая: застарелый жир легко смоет этот дешевый состав

Плитка на кухне будет сиять как новенькая: застарелый жир легко смоет этот дешевый состав
Чем отмыть жир с кафельной плитки

О покупной химии больше и не вспомните.

Кухонный фартук часто становится самым грязным местом на кухне. Брызги масла и жира от готовки застывают на кафельной плитке, и их непросто отмыть даже гелем для посуды.

Поэтому у некоторых хозяек под рукой наверняка найдется специальная покупная химия. Вот только ее запах еще долго приходится выветривать из помещения.

Чтобы не тратить деньги на дорогой и зловонный «Антижир», опытные хранительницы очага очищают плитку смесью крахмала, лимонной кислоты и соды. В равных частях они смешивают их с водой, кашицу наносят на губку и протирают поверхность. Даже самые старые пятна отходят как по волшебству, пишет автор блога Technotion.

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Дом Лайфхак
11 ноября 2023 09:45
Мария Саблина
Мария Саблина
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