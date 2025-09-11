Февраль и апрель — ключевые месяцы: чего ждать пенсионерам в 2026 году

“С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий”, — сообщает декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Первый этап пройдет в феврале, когда пенсии будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за предыдущий год.
Как пишет "Прайм", этот показатель может достичь 9%.
Это означает, что фиксированная выплата к пенсии по старости, предположительно, возрастет с 8907,70 до 9709,39 руб., а цена ИПК составит 158,80 руб.
Второй этап индексации
Второй этап индексации запланирован на апрель.
В этот раз пенсии будут корректироваться с учетом доходов Соцфонда и темпов увеличения средней заработной платы по России.