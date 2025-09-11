Городовой / Общество / Февраль и апрель — ключевые месяцы: чего ждать пенсионерам в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Февраль и апрель — ключевые месяцы: чего ждать пенсионерам в 2026 году

Опубликовано: 11 сентября 2025 14:02
пенсии
Февраль и апрель — ключевые месяцы: чего ждать пенсионерам в 2026 году
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Этот шаг, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, призван повысить защищенность пожилых граждан от инфляции.

“С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий”, — сообщает декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Первый этап пройдет в феврале, когда пенсии будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за предыдущий год.

Как пишет "Прайм", этот показатель может достичь 9%.

Это означает, что фиксированная выплата к пенсии по старости, предположительно, возрастет с 8907,70 до 9709,39 руб., а цена ИПК составит 158,80 руб.

Второй этап индексации

Второй этап индексации запланирован на апрель.

В этот раз пенсии будут корректироваться с учетом доходов Соцфонда и темпов увеличения средней заработной платы по России.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще