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В поисках затерянных миров: каньоны Ленобласти раскрывают свои тайны

Опубликовано: 2 мая 2025 23:01
Мужчина, река
В поисках затерянных миров: каньоны Ленобласти раскрывают свои тайны
Городовой ру

Маршрут путешествия выходного дня.

Ленинградская область — край, богатый не только историческими памятниками, но и удивительными природными объектами. Среди них особое место занимают каньоны — глубокие речные долины с крутыми склонами, хранящие следы древних геологических эпох.

Каньон реки Рагуши: водопады и каменные развалы

Каньон реки Рагуши в Бокситогорском районе — один из самых живописных в Ленобласти. Река, берущая начало из Никулинского озера, простирается на более чем 40 километров.

Извилистая долина, обрамленная деревьями и кустарниками, местами достигает высоты 80 метров. Здесь можно увидеть водопады, образованные притоками, каменные развалы и высушенные коридоры, покрытые зеленым мхом. Размытые берега обнажают корни деревьев, создавая завораживающее зрелище.

Как добраться: на электричке или автобусе до Бокситогорска, затем на автобусе в направлении Савино до моста через Рагушу.

Каньон реки Лавы: аномальный ландшафт ордовикского периода

Как пишет Fiesta, семикилометровый каньон реки Лавы, впадающей в Ладожское озеро, — уникальный памятник природы. Вертикальные обрывы берегов достигают 25 метров в высоту.

Река протекает по каньону, вскрывающему породы ордовикского периода — явление, аномальное для рек Северо-Западного региона. Здесь можно увидеть редкие растения и окаменелости организмов, обитавших в морском бассейне около 500 миллионов лет назад. Арочный мост европейского типа, переброшенный через реку, дополняет живописную картину.

Как добраться: на электричке с Московского вокзала до станции Жихарево (направление Волховстрой).

Долина реки Оредеж: красные скалы и пещеры

Долина реки Оредеж, протяженностью около 192 километров, — не совсем каньон, но высящиеся над ней залежи известняка создают уникальный ландшафт. Близ поселка Белогорка можно увидеть обнажения девона — красные песчаные отложения, из которых местами растут деревья.

У подножия скал можно найти окаменелости рыб и животных девонского периода. Неподалеку находятся пещеры с необычными сводами, напоминающими готическую архитектуру. Когда-то их проходы простирались на 15 километров, но из-за обвалов сохранились лишь сотни метров.

Как добраться: на электричке с Балтийского вокзала до станции Сиверская, либо с Витебского вокзала до станции Вырица, далее вдоль реки.

Каньоны рек Тосны и Саблинки: пенная вода и ордовикские породы

Каньон реки Тосны, протяженностью около четырех километров, начинается у Графского моста и тянется до Тосненского водопада. Извилистая долина, обрамленная березами и елями, и крутые берега создают живописный пейзаж. Пенная вода в реке объясняется ее происхождением из болот.

После Саблинского водопада начинается каньон реки Саблинки. Здесь над рекой возвышаются обрывистые скалы — геологические обнажения ордовикских пород. Кустарники, высокие ели и обнаженные корни ольхи дополняют картину.

Как добраться: на электричке до поселка Ульяновка (бывшая станция Саблино), далее на маршрутке или автобусе.

Путешествие по каньонам Ленобласти — это увлекательное приключение, позволяющее прикоснуться к геологической истории региона, насладиться красотой природы и сделать удивительные открытия. Каждый каньон — это уникальный мир, хранящий свои тайны и легенды.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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