Почему цена авиабилетов на юг скачет несколько раз в день, и как купить самые выгодные

Многие россияне, которые находятся в поиске авиабилетов на юг, отмечают, что их цена постоянно меняется. Причем зачастую это вопрос не просто нескольких недель или дней, а часов. С утра билет может стоить, например, 15 тысяч рублей, а уже к обеду заметно подорожать.

И не все знают, с чем связан такой разброс. Оказывается, дело тут далеко не в поломке сайта, а в авиакомпаниях, главной целью которых является получение прибыли. Вот как формируются цены.

Почему возникает такая разница в ценах

Компании устанавливают разные цены для разных категорий покупателей. Это нужно для того, чтобы получить максимум выручки с каждого рейса. Проще всего рассмотреть ситуацию наглядно.

Возьмем рейс из Москвы в Стамбул. Его вместимость — 100 мест. А среди пассажиров будут две категории:

20 мест — бизнесмены, которые ищут билеты на ближайший вылет и не думают о цене;

80 мест — пассажиры, которые ищут наиболее выгодные билеты, и не полетят в случае, если их стоимость будет завышена.

Если компания завысит ценник на все билеты, то тогда велика вероятность, что полететь сможет только первая категория, и 80% салона будут пустовать. Но если сразу же опустить цены, чтобы они стали доступными для второй категории, тогда компания получит в разы меньше прибыли.

Здесь-то и нужен тот самый баланс. Если есть возможность сразу продать 10 билетов за 500 долларов, компания с радостью это сделает. Затем она не поспешит сразу же скидывать цену до 300, а сперва распродает места за 400.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как купить наиболее выгодно билет

Например, все в том же рейсе эконом-класса «‎Москва — Стамбул» есть разные тарифы: от 17495 до 80165 рублей. При этом разница в комфорте для путешественника будет минимальна. Естественно, большая часть туристов захочет купить билеты по минимальной стоимости, но авиакомпания их ограничивает. Вот как в таком случае поступить.

Лучше всего покупать билеты заранее. Чем дольше до даты вылета, тем ниже стоимость билета. Это связано с тем, что на такой билет накладывается чуть больше ограничений в плане возврата. Так что тем путешественникам, кто уверен в том, что поездка состоится, стоит бронировать билеты заблаговременно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

А вот чем ближе дата вылета, тем выше стоимость. Здесь работает такой принцип — если человеку и впрямь нужно улететь, он готов заплатить любые деньги.

Так что тем, кто желает сэкономить, стоит помнить, что, во-первых, самая низкая стоимость всегда в самом начале продаж. А, во-вторых, в течение дня тарифы тоже могут меняться. Поэтому лучшее решение — заранее мониторить цены и сразу же бронировать билеты, как только увидите выгодное предложение.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru