Важны время года и даже день недели: как урвать самые дешевые авиабилеты

Отпуск может стать в разы более приятным, если удастся приобрести билеты на самолет дешевле, чем планировалось. Чтобы всегда экономить, нужно знать несколько секретов. Те, кто о них уже осведомлен, путешествуют не один–два раза в год, а гораздо чаще.

Учитывайте время года

Оказывается, в разные времена года искать билеты нужно по-разному. Летом самые выгодные рейсы можно найти за 15–25 дней до поездки. Осенние путешествия лучше планировать заранее: самые дешевые билеты выкладывают за 30–60 дней до вылета. А если отпуск запланирован на весну или зиму, лучше заняться поиском за два–три месяца от назначенной даты.

Источник фото: Legion-Media

Не привязывайтесь к дате

Бывает так, что билеты на конкретный день стоят дороже, чем на соседние даты. Если хотите сэкономить, то всегда смотрите, не дешевле ли вылететь на день раньше или позже. Разница может оказаться весьма существенной.

Рассмотрите вылет в середине недели

Самые дорогие билеты обычно приходятся на пятницу. Именно в этот день недели все стараются вылететь на отдых, чтобы не терять выходные. В праздничные даты тоже не стоит рассчитывать на выгоду. А вот во вторник, среду и четверг отправляются немногие.

Выбирайте ночные рейсы

Ночью вы найдете больше дешевых авиабилетов. Они не пользуются популярностью, поскольку в это время сложнее добраться до аэропорта.

Источник фото: Legion-Media

Бронируйте рейс туда-обратно

Этот лайфхак сработает, если в обе стороны вы полетите одной авиакомпанией. Иногда билет до пункта назначения стоит практически столько же, как туда-обратно.

Не пугайтесь пересадок

Рейсы с несколькими пересадками стоят дешевле, нежели прямые. Однако тут важно учесть, что в некоторые из стран-транзита могут понадобиться визы. Убедитесь, что они у вас есть или их можно оформить по прилету.

Летайте без багажа

У некоторых бюджетных авиакомпаний добавление багажа увеличивает цену аж на 50%. Чтобы сэкономить, можно обойтись ручной кладью. Это не станет проблемой, если путешествие займет всего неделю.

Источник фото: Legion-Media

Следите за распродажами

Многие перевозчики устраивают распродажи с февраля по март и с октября по ноябрь. Выгодные билеты можно урвать во время акций «Черная пятница» и «Киберпонедельник». Кроме того, авиакомпании иногда объявляют скидки в честь своего дня рождения.

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Источник фото: Legion-Media