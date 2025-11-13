Тайный пир над бездной: легенда Зимней канавки, которая заставит вас поверить в чудо

Зимняя канавка — одно из самых узнаваемых и живописных мест Санкт-Петербурга.

Окруженная величественными зданиями Эрмитажа и Зимнего дворца, она несет в себе не только архитектурную ценность, но и множество историй, легенд и исторических фактов.

Дворцовый канал Петра I: рождение “Северной Венеции”

Идея создания канала, соединяющего Неву и Мойку, зародилась еще во времена правления Петра I.

«У Зимнего дворца Петра I между Мойкой и Невой обустроили канал для осушения территории», — рассказывают об истоках его появления.

Сам царь, по легенде, ценил удобство и простоту, предпочитая водный путь прямо к своему дворцу:

«Чем не Северная Венеция!»

Изначально канал носил названия Зимнедворцовый или Зимнедомный, позже — Старый Дворцовый, Зимний канал. Современное наименование — Зимняя канавка — закрепилось в документах лишь в 1801 году.

Гранитная одежка: первая в городе?

Строительство канала, начатое в 1718 – 1719 годах под руководством Василия Озерова, быстро приобрело впечатляющий вид. Уже к 1720 году часть набережной со стороны покоев Петра I была облицована камнем.

«Эта часть набережной стала гранитной одной из первых в городе. А возможно, и самой первой!» — предполагают историки.

Полностью же «одели» канавку в гранит, украсив ее решетками, к 1784 году по проекту Иоганна Франца Дункера. Оригинальные чугунные решетки, созданные мастером, до сих пор украшают набережную со стороны Эрмитажа.

Пир над водой: испытание на прочность

Уникальный переход-галерея, соединяющий Эрмитажный театр и Большой Эрмитаж над Зимней канавкой, стал объектом любопытных легенд.

«Якобы завистники запустили слух, что галерея, построенная Фельтеном, легко обрушится под тяжестью посетителей», — гласит одна из них.

Чтобы развеять эти домыслы, Екатерина II устроила в галерее грандиозный пир, пригласив на него и критиков.

«Переход-галерея достойно выдержала испытание. Больше в прочности конструкции никто не сомневался», — свидетельствуют исторические записи.

Три моста — одна история

Несмотря на скромные размеры — всего 228 метров — Зимняя канавка украшена тремя мостами. В 1766 году здесь появился «первый каменный мост Петербурга — Дворцовый», который в 1829-м был переименован в Эрмитажный.

Юбилей отмечает и 1-й Зимний мост, построенный по оси Миллионной улицы — ему 255 лет.

2-й Зимний мост, наплавной, появился в 1933 году у пересечения с Мойкой, предназначенный для прохода после демонстраций. В 1962–64 годах мост приобрел свой современный облик.

“Мостик Лизы”: когда опера оживает в городе

Именно с Эрмитажным мостом над Зимней канавкой связана драматическая сцена из оперы «Пиковая дама». В финале героиня Лиза бросается в воду.

Этот сюжетный поворот, отсутствующий у Пушкина, появился в либретто по просьбе самого Чайковского, вдохновленного трагической историей Юлии Перовой.

В 1868 году девушка, по сообщениям газет, покончила с собой здесь из-за неразделенной любви.