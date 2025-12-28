Электрошок‑2026: почему в Петербурге техника может подорожать на целых 40%

Жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с существенным подорожанием компьютерной техники и электроники в 2026 году. Такое мнение высказали специалисты, отмечая, что причиной повышенной стоимости станет рост цен на модули оперативной памяти. Прогнозируется, что цена новых ноутбуков и настольных компьютеров может увеличиться до 40%.
По словам экспертов, удорожание коснется не только компьютеров, но и других устройств. Ожидается, что смартфоны станут дороже как минимум на 10–20%. В целом электроника и техника этого сегмента могут прибавить в стоимости 20–30% уже в следующем году.
Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшее время рассчитывать на снижение цен на комплектующие не приходится. Они считают, что стоимость деталей сохранится на нынешнем уровне или вырастет ещё примерно на 10%. Среди других причин отмечают растущий спрос и сложности с поставками компонентов.
Специалисты советуют учитывать будущую динамику при планировании крупных покупок.
